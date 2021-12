Sport-Clique.fr, la solution numérique des clubs sportifs

Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur du sport vit une période troublée. Fragilisés, les clubs doivent faire des économies tout en demeurant proches de leurs licenciés. Fournisseur 100 % digital, sport-clique.fr répond à cette problématique en leur proposant des équipements de qualité et aux meilleurs prix. Sur son catalogue, accessible 24h/24, figurent de nombreuses marques (Hummel, Puma, Spalding, Joma et Mizuno) et des filtres de recherche (marque, budget et couleurs) facilitent le choix. Obtenir et valider des devis en ligne est également possible et la livraison est gratuite à partir de 500 euros d'achats.

Les clubs sportifs peuvent bénéficier d'autres avantages. La vente en lots permet ainsi de profiter de prix réduits et dégressifs, un vaste choix de marquages sur tous supports est proposé, la livraison est garantie en 15 jours maximum pour les produits personnalisés et le suivi client se révèle réactif. Riche (maillots, shorts et autres tenues personnalisables), le catalogue réunit tous les sports collectifs majeurs (basket, rugby, football, volley, handball), ainsi que le cyclisme, le running et les sports de raquette.

Les ambitions de sport-clique.fr ? Devenir un acteur incontournable pour les clubs, contribuer à la professionnalisation du sport amateur, pénétrer le marché francophone et nouer des partenariats avec de nouvelles marques et des organisateurs d'événements.

