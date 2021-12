Spirit et 1001 Vies Habitat construisent à Savigny-le-Temple

C’est un projet de 313 logements (dont 110 logements sociaux) qui vient d’être lancé à Savigny-le-Temple, place des Fontaines (avenue des Régalles). Le groupe Spirit et 1001 Vies Habitat sont à la manœuvre et piloteront ce programme. Cette offreest une réponse au besoin de logements des étudiants, des jeunes actifs et des familles de l’agglomération Grand Paris Sud. Cette future centralité présentera plusieurs caractéristiques : qualité du bâti, mixité et confort des logements, commerces de proximité, performance énergétique (RT 2012 -20 %).