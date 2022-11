SPIE France propose plus de 100 postes en Île-de-France

Acteur majeur de la transition énergétique et numérique, SPIE France poursuit sa campagne de recrutement. Fin septembre, 3 600collaborateurs avaient déjà été embauchés. L’entreprise prévoit de recruter encore 850 personnes lors de ce 4e trimestre partout en France, dont plus de 100 en Île-de-France. Les métiers proposés sont : technicien de maintenance, ingénieur efficacité énergétique, électricien courant faible et fort, ingénieur télécoms, ingénieur réseaux, monteur, conducteur de travaux, raccordeur fibre optique, ingénieur et technicien smart city, cybersécurité, technicien data centers, soudeur, électricien industriel et responsable d'activités réseaux d'énergie. Ces postes sont principalement des CDI à temps plein. Tous les niveaux d’étude sont ciblés, du bac professionnel au diplôme d’ingénieur en passant par les licences professionnelles et les BTS.

Mixité et diversité recherchées

« SPIE est un groupe européen en croissance et un acteur clé des enjeux actuels comme la transition énergétique, la transformation numérique responsable ou la décarbonation de l’industrie. Nous recrutons partout en France des femmes et des hommes audacieux et passionnés qui ont envie de donner du sens à leur engagement professionnel », affirme Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.

Outre les compétences techniques, la capacité d’adaptation, la diversité des profils et la motivation des nouveaux arrivants sont des atouts recherchés. Dans chacun de ses métiers, l’entreprise favorise la mixité et la diversité, qui sont des leviers de performance individuelle et collective.

Comptant près de 48 000 collaborateurs et doté d’un fort ancrage local, SPIE France a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6, 9 milliards d’euros en 2021.

Renseignements : www.spie-job.com.