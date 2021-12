Speed-dating entre PME et grands comptes du Grand Roissy

Les Rencontres du Grand Roissy réunissent chaque année grands comptes et PME du territoire lors d'une table ronde et d'un speed-meeting à l'aéroport Charles de Gaulle. Le prochain rendez-vous est prévu le jeudi 15 octobre. Objectif : permettre aux entreprises locales, qui peinent souvent à prendre contact avec les donneurs d'ordres et grands comptes du territoire, d'élargir leur réseau professionnel et de valoriser leur offre.