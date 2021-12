Spectacle Musical. L'odyssée musicale d'Anatole et Tritonus, mercredi 20 février à Fontainebleau

C'est ce qui se passe dans le loufoque royaume de Kakophonie ou le tintamarre et les bruits pétaradant ont remplacé toute notion d'harmonie musicale. Le savant fou Anatole est ainsi chargé par le roi Kakophone 1er de remédier à cela en créant des sons qui auront pour fonction de calmer les migraines du souverain. Le spectateur est ainsi entraîné dans une odyssée musicale mêlant Bach et la musique brésilienne entre autres. Une histoire loufoque, des personnages extravagants et des acteurs musiciens qui sauront conquérir un public de 7 à 77 ans.

Spectacle musical de Thomas Laurent,

Raphaël Herlem et Amélie Piat

Théâtre de Fontainebleau, 9 rue Dénécourt, Fontainebleau,

Tél : 01 64 22 26 91

Dès 3 ans

Tarif de 6 à 9 euros