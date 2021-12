Spectacle musical : le centenaire de La Framboise Frivole

Pour marquer l'événement, les deux musiciens doux dingues ont concocté un concert aux petits oignons. À eux deux, ils ont cent ans. Soit quarante ans pour l'un et soixante ans pour l'autre. Peter Hens (voix et violoncelle) et Bart Van Caenegem (piano et voix) ont décidé de fêter cet anniversaire de leur vivant !

Les deux virtuoses s'amusent à mettre en musique les liens inexistants et imaginaires entre les airs les plus improbables. Ainsi, ils sont capables de réunir Le chat de la mère Michel et l'œuvre de Salieri, le loup de Pierre et les menuets de Beethoven, les Jarre de Maurice et les mers de Trenet et Debussy… Et cette fois, c'est Léonard de Vinci le chef d'orchestre. Au programme : une alchimie imprévisible et une fusion musicologique anachronique. Bienvenue dans la cinquième dimension.

Samedi 3 février de 20 h 30 à 22 h 30, à l'espace Nino Ferrer, place Paul Bert, à Dammarie-lès-Lys.

Tél. : 01 60 56 95 20. Réservation : billeterie.dammarie@camvs.com