Spectacle La belle et la bête au Château de Fontainebleau jusqu' au 5 janvier

Accessible à partir de 6 ans, c'est une belle occasion d'agrémenter une visite du château de Fontainebleau qui vaut déjà le détour par elle-même.

Tarif : 9 euros, en plus du billet d'entrée du château pour les plus de 25 ans.

Horaires de représentation Tous les jours à 14h et 16h, durée 45 minutes, se présenter 15 minutes avant. Fermé le mardi.

Représentations à 11h et 14h30 les 24 et 31 décembre.

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle

Fontainebleau

01 60 71 50 70

reservation@chateaudefontainebleau.fr