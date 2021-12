« Souvenirs mécaniques » au musée de la Seine-et-Marne

Le musée rend hommage au travail de l'ouvrier agricole Casimir Kraszewski, décédé en 2015, à travers cette exposition. Proches de l'art brut, les maquettes qu'il a réalisées pendant une partie de sa retraite témoignent de sa vie de travail dans des fermes betteravières seine-et-marnaises et font découvrir au grand public une activité qui contribue encore aujourd'hui à la richesse économique du département.

L'exposition, interactive et ludique, plaira aux petits comme aux grands. Avec la partie « Comment ça marche ? », le jeune public sera au cœur de l'expérimentation pour comprendre le principe de l'assolement et de la rotation des cultures, les systèmes de transmission et transformation du mouvement qui permettent aux machines de reproduire ce que faisait avant la main de l'homme.