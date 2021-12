Soutiens ton club, la plateforme solidaire du sport

Ministère des sports, Fondation du sport, Comité national olympique et sportif français, Comité paralympique et sportif français, Agence nationale du sport et associations : en attendant la phase 3 du déconfinement prévue le 22 juin, la grande famille du sport français a décidé de décréter la mobilisation générale pour lutter contre les effets néfastes du Covid-19.

Lancée récemment, la plateforme numérique de dons Soutienstonclub.fr va ainsi permettre aux clubs sportifs de constituer une cagnotte éligible au mécénat, afin de préparer au mieux la véritable reprise du sport en septembre.

L'objectif est simple : créer un fonds de solidarité national au bénéfice de tous les clubs fédérés et l'approvisionner en lançant un appel aux dons auprès de leurs adhérents et soutiens, entreprises ou particuliers. Dans ce cadre et afin de renforcer cet esprit de solidarité, un prélèvement de 10 % sur les dons effectués sera redistribué aux clubs les plus en difficulté sur la base de critères objectifs.

L'ensemble des clubs sportifs, constitués sous la forme d'association affiliée à une fédération agréée, sont éligibles, de même que les centres de formation agréés des clubs professionnels, quelle que soit leur structure de rattachement. Par ailleurs, cette opération offre aux donateurs (particuliers et entreprises) la possibilité de bénéficier de déductions fiscales.