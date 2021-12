Sorties nature au centre d'écotourisme de Franchard

Seine-et-Marne Tourisme et son réseau de partenaires accueillent les visiteurs du site de Franchard depuis mai 2011 au cœur de Fontainebleau, forêt d’exception. Pour la fin de l’été 2015, le centre a concocté des expériences nature inédites, suivez le guide !

Journée « survie et nature » le dimanche 20 septembre pour ne plus perdre le Nord en forêt

Une journée unique, accompagnée par un guide nature professionnel, pour apprendre à mieux appréhender la nature et apprendre les techniques de survie indispensables : utiliser une boussole, lire une carte, connaitre les premiers soins en cas de chutes ou piqures, trouver un abri et des denrées comestibles... Des occasions uniques pour réveiller son âme de Robinson, son instinct d’aventurier et mettre à l’épreuve ses réflexes.

Les journées «survie et nature», plus qu’une initiation, une expérience !

La journée est tarifée à 29€/personne et comprend l’encadrement et la mise à disposition du matériel. À réserver en ligne sur booking.pariswhatelse.com.

A la découverte d’un son majestueux : le brame du cerf

Le centre d’écotourisme propose des soirées uniques qui vont donner, à coup sûr, des frissons aux visiteurs... En effet, le brame est un son puissant qui résonne dans la forêt de la mi-septembre à mi-octobre (période du rut) et qui ne laisse pas indifférent. Un spectacle captivant et le souvenir d’une expérience unique au plus près de la nature se profilen Deux formules sont proposées pour profiter de ces moments privilégiés.

Ces soirées payantes sont réservables en ligne sur booking.pariswhatelse.com.

Il y a deux formules, avec ou sans repas :

formule buffet terroir 100%% briard et balade d’écoute du brame, 30€/enfant - 37€/adulte

formule balade d’écoute du brame en soirée, 10,50€/enfant - 17,50€/adulte

Des randonnées pour découvrir la beauté et l’histoire de la forêt

Le dimanche 13 septembre, le centre propose une randonnée « sur les pas des peintres et artistes» pour découvrir les lieux qui ont inspiré les plus grands artistes, peintres ou romanciers. Cette balade est au tarif unique de 7,50 euros par personne et est à réserver en ligne.

Le samedi 19 septembre, un autre pan de l’histoire de la forêt se dévoile aux participants, celle des rois et reines de France. Cette balade thématique « Franchard et la royauté » fait découvrir, à travers les récits de Claude-François Denecourt, cette forêt royale exceptionnelle. Informations et inscription au 01 60 71 11 08 ou franchard@tourisme77.fr.