Sorties : Le Département invite les Seine-et-Marnais à se mettre au vert

Se mettre au vert, au musée et au château. C'est la proposition culturelle estivale du Département, qui met en avant les espaces extérieurs de cinq de ses sites, prisés en cette période de crise sanitaire. De quoi s'enrichir culturellement tout en profitant d'espaces extérieurs agréables ouverts au public. A découvrir, notamment : le panorama de la plaine du Brie à Blandy, le parc boisé de Nemours-Poligny, les sculptures d'Antoine Bourdelle dans un grand jardin de conifères et de buis taillés, le cadre forestier du musée des peintres de Barbizon…

Musée de Préhistoire d'Île-de-France

Des animations tout l'été. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 11h, découvrez des objets préhistoriques reconstitués et assistez à des démonstrations de techniques préhistoriques.

48, avenue Étienne Dailly –Nemours 01 64 78 54 80 – musee-prehistoire-idf.fr

Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (sauf le mercredi matin et le samedi matin).

Musée Stéphane Mallarmé

Expo temporaire, promenade littéraire ou ateliers jeu d'antan sont au programme. Prenez l'air et découvrez le magnifique jardin qu'aimait tant le poète Stéphane Mallarmé. Des animations sont prévues à l'occasion de « Jardins ouverts 2020 », dont certaines spécialement conçues pour les enfants.

4, promenade Stéphane Mallarmé, Vulaines-sur-Seine 01 64 23 73 27 – musee-mallarme.fr Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (en juillet et août).

Musée-jardin Bourdelle

Expos et ateliers artistiques pour adultes et enfants tout l'été.

1 rue Dufet-Bourdelle – hameau du Coudray, Egreville 01 64 78 50 90 – musee-jardin-bourdelle.fr

Ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés attenants à un week-end de 10h30 à 13h et de 14h à 18h.



Musée des peintres de Barbizon



Des visites guidées tout l'été sur réservation les lundis, mercredis et jeudis, pour découvrir les peintres pré-impressionnistes de l'Ecole des Barbizon et l'auberge Ganne où ils ont séjourné. Profitez-en pour poursuivre par une balade en forêt.

92, Grande Rue – Barbizon 01 60 66 22 27 – musee-peintres-barbizon.fr

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 10h à 12h30 et 14h à 18h (en juillet et août). Fermeture hebdomadaire le mardi

Château de Blandy-les-Tours

Entre escrime historique, spectacle de cirque, ciné plein air et projection d'un opéra, le château s'anime jusqu'à la fin de l'été.

Place des Tours - Blandy-les-Tours 01 60 59 17 80 – chateau-blandy.fr

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h sans interruption