Sophie Cluzel a visité la MDPH de Savigny-le-Temple

Sophie Cluzel s’est d’abord entretenue avec Jean-François Parigi, le président du Département. Celui-ci a profité de cette visite pour rappeler les progrès enregistrés par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-et-Marne. Cette dernière fait, en effet, figure d’exemple en matière de délais de traitement des dossiers (divisés par deux en un an entre 2020 et 2021). Jean-François Parigi a également tenu à préciser que la part du budget consacrée par le Département au handicap a augmenté de 15, 7 %. Enfin, le président de l’exécutif départemental a sensibilisé la secrétaire d’Etat sur le statut des aidants et sur le sport adapté, deux thématiques qu’il souhaiterait voir soutenues.

Sophie Cluzel s’est ensuite rendue la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la feuille de route MDPH 2022 pour l’amélioration et la simplification des l’accès des personnes en situation de handicap. La secrétaire d’Etat a ainsi présenté les avancées en matière d’accès aux droits pour les usagers de la MDPH. Elle a pu également échanger avec des professionnels de l’établissement et des personnes en situation de handicap.