Sonia Risco, Consultante indépendante, affiliée au réseau Expert Activ

Depuis sept ans, Sonia accompagne les entreprises de Seine-et-Marne et du Loiret dans leur évolution, avec la particularité de leur fournir un service clé en main correspondant à leurs besoins en formation, ressources humaines et surtout en stratégie et développement commercial. Son intervention débute le plus souvent par un audit, une méthodologie éprouvée au sein du réseau Expert Activ, qui débouche ensuite sur des solutions pratiques et sur mesure, dans une démarche d'amélioration de la performance.

« J'ai eu personnellement l'occasion de développer des portefeuilles clients, de manager des commerciaux, de structurer des réseaux de distribution et d'aborder les problématiques du recrutement dans des contextes variés. J'apporte ainsi un regard neuf et j'identifie rapidement les besoins et les axes à renforcer. La précision des méthodes Expert-Activ, ainsi que la flexibilité du métier de consultant, font la force de notre offre. Nous enrichissons notre savoir-faire en permanence grâce à la formation continue et à la mutualisation de nos méthodes et outils. Nos clients bénéficient ainsi du fruit de l'intelligence collective. »

L'étendue des problématiques maîtrisées par la consultante est large et pratique : Sonia Risco aborde la stratégie commerciale, les ventes et le marketing, la communication interpersonnelle, le management des collaborateurs et la gestion des compétences. Les prestations peuvent se déployer sur le long terme, par exemple une direction commerciale en temps partagé, ou être ponctuelles comme la formation intra entreprise ou le recrutement des équipes commerciales.

Sonia Risco utilise des outils tels que l'analyse comportementale DISC ou l'Intelligence Emotionnelle lui permettant d'affiner son analyse, d'augmenter la compréhension du client et son adaptabilité. Elles contribuent à améliorer nettement les relations humaines et génèrent de la performance, de la cohésion d'équipe, l'efficacité des relations commerciales, du management des collaborateurs, et sécurisent également les recrutements.

« Je consacre 60 % de mon temps aux missions d'accompagnement et 40 % à de la formation pure, ce qui permet de transmettre nos méthodologies aux cadres et entrepreneurs, et d'accompagner par exemple la montée en compétence d'un futur directeur commercial interne à l'entreprise ».

Une expertise validée par Expert Activ, Sonia Risco intervient désormais sur le recrutement et la formation des membres du réseau.

https://www.expert-activ.com/

Cabinet SRC

Sonia Risco

06 84 63 66 21

sonia.risco@expert-activ.com