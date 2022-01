Solo, le festival du seul-en-scène

Créé en 2018 à l’initiative du théâtre de Chelles, le festival Solo met en avant l’art du seul-en-scène. La 5e édition, qui a débuté le 15 janvier, se poursuit jusqu’au 6 février avec 20 spectacles dans 10 lieux en Île-de-France, dont sept en Seine-et-Marne (Chelles, Meaux, Coulommiers, Pontault-Combault, Noisiel, Lésigny et Champs-sur-Marne). Le festival Solo est le reflet d’une volonté politique et culturelle de multiplier les collaborations artistiques dans l’est francilien entre tous les acteurs culturels présents sur le territoire. Cette manifestation a pour partenaires la ville de Chelles, l’agglomération Paris-Vallée de la Marne, le Département et la Région Île-de-France.

22 janvier (théâtre de Chelles, 20 h 30) : Thomas Poitevin et Hélène François.

26 janvier (La Ferme du Buisson, Noisiel, 20 h 45) : Laurent Sciamma.

29 janvier (théâtre de Chelles, 20 h 30) : Kamel abdessadok et Anne-Elodie Sorlin.

30 janvier (L’Entre Deux, Lésigny, 17 heures) : Léa Girardet et Julie Bertin.

1er février (théâtre de Chelles, 20 h 30) : Frédéric Danos.

4 février (salle Jacques Brel, Champs-sur-Marne, 20 h 30) : Sylvie Dorliat et Célia Noguès.

5 février (théâtre de Chelles, 16 heures) : Lucie Grunstein et Romain Jean-Elie. 20 h 30 : Jean-François Zygel met Chelles en musique.