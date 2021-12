Solidarité face aux dégâts

Après avoir lancé une campagne de soutien auprès des mairies en milieu de semaine, ce sont trois jeunes suivis par MEI-MVS dans le cadre de la Garantie Jeunes qui sont venus en aide au restaurant « Mise en Seine » le vendredi 10 juin dernier. Situé en bord de Seine au Mée-sur-Seine, le restaurant s’est retrouvé sous l’eau durant plusieurs jours et a subi de nombreux dégâts.

Conscients de l’urgence et du coût aussi bien financier et que psychologique de ce genre de désastre, MEI-MVS et MVSE se devaient d’unir leurs forces afin de venir en aide aux entreprises du territoire en difficultés.

« Se sentir soutenu est très important lorsque l’on a tout perdu. C’est la première étape pour se relever. Notre rôle chez MVSE, c’est d’être auprès des entreprises dans les moments difficiles afin de leur tendre la main et de les sortir d’une situation d’isolement qui peut être très dure à vivre », indique Anthony Lemond, président du Club d’entrepreneurs.

Si les jeunes volontaires ont été mobilisés par la Mission locale, ils interviennent avant tout de manière bénévole. « Cette situation nous concerne tous, même si certains sont plus touchés que d’autres. Impliquer les jeunes pour venir en aide aux sinistrés, c’est avant tout une démarche citoyenne, chère à nos valeurs » indique quant à lui Rodolphe Cerceau, directeur de MEI-MVS.