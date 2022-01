Solcera, l’innovation permanente

Malgré ses 218 ans, cette entreprise est toujours aussi fringante. Fondée en 1804, Solcera (contraction de solution céramique) revole de ses propres ailes depuis 2015, après avoir appartenu à de grands groupes (Lafarge, Pechiney, Saint-Gobain et CoorsTek). S’appuyant sur deux sites de production à Evreux (120 salariés) et à Moissy-Cramayel (30 salariés), la PME générait un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros avant la crise sanitaire. La moitié était réalisée hors de France, notamment au Brésil où un autre site est implanté depuis 2018. Entreprise de niche et de pointe à la fois, avec notamment une appétence pour la recherche et le développement (R & D), Solcera coche toutes les cases de la PME moderne : implantée localement, mais tournée vers l’international, innovante et créatrice d’emplois, prônant l’industrie du futur et sensible à l’environnement.

C’est sur le site de Moissy-Cramayel (2 000 m2) que sont conçus et contrôlés les différents ensembles (verre métal, céramique métal et lampes flash), ainsi que l’usinage céramique de précision. Trois procédés de fabrication historiques y sont utilisés : flamme, enverrage et induction haute fréquence. Ces assemblages sont destinés à divers secteurs (agriculture, aéronautique, aérospatial, défense et recherche) et répondent à des besoins aussi exigeants que l’isolation électrique, l’étanchéité, la tenue au vide et la cryogénie. Ses clients les plus connus sont Airbus, Thalès, Safran et le commissariat à l’énergie atomique (CEA). En 2021, l’équipe de Moissy-Cramayel a même été associée à la mission Syracuse 4A, un lancement de satellite géostationnaire opéré par Ariane Espace. Quatre moteurs, comportant des céramiques et des sous-ensembles brasés à Moissy, y ont été embarqués. Une performance qui a démontré la capacité de la PME à se confronter à des environnements extrêmes.

Cette collaboration prestigieuse conforte ainsi le plan d’investissement de plus de 20 millions d’euros engagé à partir de 2015 avec le soutien de Bpifrance. Pour l’entreprise, qui a rejoint le réseau de la French Lab, ce plan a pour but de rester à la pointe de la technologie, de renouveler son outil industriel et d’accélérer sa croissance. Pari réussi : aujourd’hui, Solcera exporte sa céramique dans le monde entier, avec notamment une place de leader mondial des buses de pulvérisation en céramique pour l’agriculture.

La crise sanitaire n’a pas stoppé cette marche en avant. En 2020, tous les projets (développement, investissements et recrutements) ont pu être protégés, de même que les salariés. Pertinent et innovant, le modèle économique de ce bicentenaire a de beaux jours devant lui.