Soirée et Cocktail Business le 20 mars

Trois grands sujets sont à traiter :

- la gestion des données

- la sécurité informatique

- l'organisation de l'entreprise pour répondre aux nouvelles obligations.

« Soit vous faites de ce sujet, un dossier long et coûteux géré au seul niveau juridique, soit vous cherchez à en faire une opportunité business, précise le réseau. Facebook, Google et autres grands visés par ces textes l'ont vite compris et en ont fait un argument commercial. »

Lors de cette conférence, Roissy Entreprises présentera cette nouvelle réglementation, les modalités pour se mettre en conformité et lancera un débat sur les opportunités à tirer du RGPD.

De 18 h à 22 h 30, à l'Hôtel Mercure de Paris Roissy-Charles-de-Gaulle, 3 allée du verger, Roissy-en-France.

Programme détaillé et inscription sur www.eventbrite.fr