Soirée des Réseaux le 30 novembre.

Quoi de mieux qu'un afterwork porté par sept des plus importants réseaux du Sud Seine-et-Marne pour développer son business ? C'est en tout cas ce à quoi sont conviés les chefs d'entreprise seine-et-marnais lors de la Soirée des réseaux, qui se tiendra au Grand parquet de Fontainebleau le 30 novembre prochain, de 18 h 30 à 22 h 30. Avec la réunion de Dynabuy Île-de-France Sud, Stop&Work, BNI Fontainebleau, Acess, Cobaty Sud Seine-et-Marne, Dirigeantes actives 77 et Axe&Cible, cet événement « 100 % business et 100 % networking » sera agrémenté de speeds meetings et d'un cocktail dînatoire. L'occasion pour chaque participant de faire connaissance à avec de nouveaux clients, prescripteurs ou partenaires.

Inscription sur soirée-des-réseaux.fr