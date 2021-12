Soirée des réseaux 2018 : une édition d'exception au château de Fontainebleau

​Cette manifestation, qui accueillera 250 chefs d'entreprises, remporte un succès grandissant. Après 90 personnes réunies à la Ferme d'Auxonnettes en 2016 autour de la CPME 77 et de Melun Val de Seine, plus de 130 personnes s'étaient rendues au Grand Parquet de Fontainebleau l'an dernier pour une deuxième édition inaugurée par le président du Pays de Fontainebleau, Pascal Gouhoury, et le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux. De nouveaux réseaux s'étaient positionnés : Acess, Axes et Cibles, Dirigeantes Actives, BNI les 3 Fleuves, Cobati et le centre de Coworking Stop&Work.

Pour l'édition 2018, Dynabuy Île-de-France Sud a choisi un écrin historique et prestigieux, le Château de Fontainebleau. La Galerie des Cerfs, habituellement fermée au public, permettra à un grand nombre d'entrepreneurs d'échanger leurs cartes de visite et de nouer des contacts en deux temps. D'abord, un business meeting permettra aux participants, entourés d'une dizaine d'autres entrepreneurs, de s'exprimer en moins de deux minutes, puis la soirée se poursuivra en tout convivialité avec un cocktail dinatoire organisé par la société Pro'G Traiteur.

À ce jour, Dynabuy Île-de-France Sud, la CPME 77, les dirigeantes actives 77, BNI les 3 fleuves, BNI Sénart Partage et Performance et le Réseau Initiative Melun Val de Seine ont souhaité prendre part à l'aventure. Les membres des réseaux partenaires bénéficient d'un tarif privilégié établi à 35 euros, contre 75 euros pour une inscription normale.