Soirée & Cocktail Business : La gestuelle, un puissant outil de négociation ! le 7 février

Lorsque le processus « professionnel » est activé, il y a :

- Identification de mon interlocuteur

- Gestion de mes propres émotions

- Évaluation de ma capacité à prendre des risques !

Décrypter le message de son interlocuteur, c'est décrypter ses mouvements et ses émotions, aller à la recherche de la bonne information. Nous cherchons à devenir efficace et donc à masquer nos pensées ! Nos doutes et nos envies s'expriment alors à plein régime dans notre cerveau et nous devons faire preuve d'ingéniosité pour les masquer avec des mots. Dire oui et penser non… Comment bouge notre corps à ce moment précis ?

Le 7 février de 18 h à 20 h 30, au Millennium Hotel Paris Charles de Gaulle, 2 allée du Verger, à Roissy-en-France. Renseignement et inscription sur reseaux-business.com