Sogenial Immobilier rachète deux immeubles de bureau à Sénart

La superficie totale de ces deux immeubles représente 3 860 m2. Situés dans un environnement mixte (bureaux, activité, résidentiel et commercial) et à proximité de la ligne D du RER (station Lieusaint-Moissy), ainsi que du centre commercial régional Westfield Carré Sénart, ils bénéficient d’un excellent emplacement et possèdent des prestations de grande qualité.

Disposant également du label “Haute qualité environnementale” (HQE), cet ensemble immobilier abrite des locataires de renom comme la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé Île-de-France, ainsi qu’une agence du groupe Partnaire. C’est la société civile de placement immobilier (SCPI) Cœur de Région, propriété de Sogenial Immobilier, qui va être chargée de la gestion de ces deux immeubles de bureau.

Pour cette acquisition, Sogenial Immobilier a été conseillée par l’étude Douze Notaires, représentée par Maître Olivier Duparc, et le cabinet de consulting Catella Property, incarné par Raphaël Amouretti. De son côté, Normandie Foncière s’est appuyée sur l’étude notariale du Capitole pour les aspects juridiques et fiscaux et a été assistée par Catella et BNP Paribas Real Estate durant tout le processus de transaction.

Cela fait maintenant 40 ans que Sogenial Immobilier, société de gestion patrimoniale, propose aux investisseurs et aux épargnants ses services de conseil en investissement et de gestion de fonds immobiliers. En 2012, le gestionnaire immobilier est devenu une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), spécialisée dans la gestion de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et d’organismes de placement collectif en immobilier (OPCI). Aujourd’hui, elle gère deux “Club Deals” (Alpha Centauri et Alpha Aurigae), six OPPCI (France Régions Opportunités, France Avenir Patrimoine, France Participation, Naos, Foncière Mulan et Strategic Real Estate Fund), une société de libre partenariat (SLP Premium Hotels Investment) et trois SCPI (Cœur de Ville, Cœur de Régions et Cœur d’Europe).