Socotec recrute 200 collaborateurs

Acteur majeur de l'économie francilienne et très investi sur de grands projets structurants, le groupe Socotec est au service des entreprises depuis presque 70 ans. Il a bâti sa réputation en tant que “tiers partie de confiance” dans divers domaines (gestion du risque, de la conformité, de la sécurité, de la santé et de l'environnement dans la construction, les infrastructures et l'industrie).

Fort de 5 000 collaborateurs en France (9 000 dans le monde), cette société basée dans les Yvelines emploie aujourd'hui 838 collaborateurs en Île-de-France répartis dans 24 agences locales et centres de formation. Socotec assure la conformité des actifs d'entreprises industrielles (usine, gare, bureaux, ponts, centrale nucléaire…), prolonge leur durée de vie, améliore leur performance environnementale et garantit la sécurité des personnes.

Ses équipes réalisent, par exemple, le contrôle technique du nouveau Tribunal de grande instance (TGI) de Paris depuis six ans. Elles mènent également des missions d'études de vulnérabilité du bâti et contrôle externe sur plusieurs lots des lignes de métro 14 et 15 du Grand Paris Express (GPE) et accompagnent la branche Île-de-France du bailleur social 3F, afin de généraliser l'usage de la maquette numérique sur l'ensemble de ses projets. Socotec a aussi délivré la certification ISO 50 001 au musée du Louvre, reconnaissant ainsi la portée de ses actions en matière de gestion de l'énergie.

Socotec est également numéro un du contrôle construction et de l'inspection des éoliennes en France. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 900 millions d'euros (dont 45 % réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d'agir sur de nombreux projets. En France, il compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire, dont 32 centres de formation.

Le dynamisme du territoire francilien et les enjeux liés à l'impact environnemental et à la durabilité du bâti conduisent, aujourd'hui, Socotec à renforcer sa présence et ses effectifs en recrutant 200 collaborateurs pour la prochaine rentrée de septembre. Les postes à pourvoir sont multiples. Socotec recherche aussi bien des techniciens d'inspection électricité et levage que des diagnostiqueurs immobiliers avec mention en passant par des chefs de groupe inspection d'ouvrages d'art et des techniciens en génie civil.

Renseignements : www.socotec.fr