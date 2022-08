Socos Services, le doux parfum de la réussite

Entre artisanat et industrie, Socos Services trace sa route dans l’univers très concurrentiel du luxe. Depuis bientôt dix ans, son dynamisme et son esprit d’innovation lui permettent de franchir les étapes.

En 2021, l’entreprise de Vaux-le-Pénil (45 salariés) a ainsi fait partie des lauréats du fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, mis en place dans le cadre du Plan France Relance. Son projet de lancer, en 2020 en pleine crise Cov-19, une activité complémentaire (fabrication et conditionnement de produits pharmaceutiques et biocides), a été, en effet, sélectionné. À terme, ce sont dix nouveaux emplois qui doivent être créés.

Toujours l’an passé, la PME, cofondée et dirigée par Pascal Le Bris, a intégré la communauté du Coq Vert. Ce label, initié par Bpifrance, en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), et le ministère de la Transition écologique, vise à fédérer un ensemble d’entrepreneurs ayant déjà amorcé leur transition.

Ainsi, Socos Services se rapproche doucement de son objectif : devenir le façonnier de référence des marques indépendantes de la parfumerie de luxe. Les chiffres parlent d’ailleurs pour la PME seine-et-marnaise : 4 millions de flacons conditionnés par an, 6 500 références, 86 pays livrés dans le monde et une croissance exponentielle (+ 25 % en moyenne chaque année et + 56 %, cette année). Dès lors, pas étonnant qu’elle ait généré un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros l’année dernière.

Finalement, c’est son savoir-faire de haute tenue qui permet à Socos Services de se démarquer. L’obtention de la double norme ISO 9001 et ISO 22716 (rare pour une structure de sa taille) est d’ailleurs venue récompenser une santé éclatante. Aujourd’hui, grâce à son propre “fab-lab” (laboratoire de fabrication), dédié à la Recherche & Développement pour le prototypage, fabriquer des pièces uniques n’est plus un problème pour la PME, qui s’est aussi lancée dans la digitalisation de sa production. Bref, Socos Services grossit à vue d’œil sur ce marché de la parfumerie de luxe. Au point de songer à pousser les murs de ses ateliers de Vaux-le-Pénil (4 000 m2).

1223 avenue Saint-Just, Vaux-le-Pénil. Tél. : 01 64 10 75 46.

www.socos-services.com