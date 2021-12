Socomate : Exportateur francilien de l'année

Ce Prix récompense une entreprise ayant son siège en Ile-de-France et dont le chiffre à l'export ou à l'international a progressé de plus de 30 % par rapport à l'année précédente et dont la part de l'international dans le chiffre d'affaires dépasse les 30 %. Le chef d'entreprise a fait de l'international un axe de développement stratégique.

Socomate, spécialisée dans l'étude et la réalisation d'appareils et de systèmes de contrôle et de mesure, s'est vue remettre son prix par Jean-Claude Karpeles, délégué du président de la CCI Paris Île-de-France, en charge du développement international des entreprises et des affaires européennes.

Socomate International développe, fabrique et commercialise des électroniques ultrasons de pointe, constituant le cœur de systèmes de contrôle automatisés destinés principalement à l'industrie. Ces systèmes sont utilisés dans de nombreux secteurs, généralement pour des contrôles sur lignes de production : ferroviaire, sidérurgie/métallurgie, nucléaire, automobile, aéronautique, défense, pétrochimie… L'entreprise réalise 80 % de son activité à l'international.