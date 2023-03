So.bio soutient les Restos du Cœur à Dammarie-les-Lys

Les enseignes soeurs So.bio et Bio c’Bon se joignent à la collecte nationale organisée par les Restos du Cœur. A Dammarie-les-Lys, c’est So.bio qui va se mobiliser durant tout le week-end des 3, 4 et 5mars pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.

En parallèle, tous les magasins de l’enseigne sont incités à faire don de leurs invendus alimentaires à des associations caritatives. Un chariot ou un panier sera positionné en sortie de caisse pour cette collecte.

Près de 80 magasins en France

So.bio est une enseigne de distribution spécialisée de la Bio depuis 2005. L’enseigne se développe partout en France et compte

près de 80 magasins sur tout le territoire métropolitain. So.bio se classe deuxième meilleure enseigne du palmarès "Meilleures enseignes 2023" du magazine Capital dans la catégorie “magasins bio“.

So.bio : Zac de Chamlys, 311, avenue André Ampère, Dammarie-les-Lys. Tél. : 01 64 79 51 40.