So.bio s’installe à Saint-Pierre-lès-Nemours

Après Combs-la-Ville et Dammarie-les-Lys, c’est au tour de Saint-Pierre-lès-Nemours d’accueillir un nouveau magasin So.bio dans le département. C’est aussi le cinquième ouvert en Île-de-France pour un total de 51 magasins implantés en France, à la fin septembre.

En 2020 et malgré un contexte sanitaire qui impacte fortement son activité, l’enseigne est parvenue à ouvrir 19 nouveaux magasins dans toutes les régions, en centre-ville comme en périphérie. Et depuis son passage à la franchise l’année dernière, son développement a connu une forte accélération. Avec son positionnement unique, elle entend se faire une place au niveau national aux côtés des réseaux leaders du bio. Les équipes de So.bio travaillent ainsi au quotidien pour proposer à leurs clients un prix juste et des produits les mieux adaptés (entre 8 000 et 11 000 références proposées, dont de nombreuses en vrac).

Depuis plusieurs années, So.bio s’est également engagée aux côtés des agriculteurs et des producteurs locaux pour une bio locale de qualité et évolutive. Ses quatre responsables du recrutement, basés dans différentes régions françaises, sont chargés de tisser ce lien. Une démarche exigeante, de proximité et axée sur des partenariats de long terme donnant au “local” une visibilité sur leur activité en magasins, avec des engagements forts de la part de

So.bio. “Créer du lien pour aller plus loin” est d’ailleurs sa signature.

Une ambition de développement forte grâce au local

Depuis 16 ans maintenant, l’enseigne girondine participe au développement de l’agriculture biologique en France. En s’engageant aux côtés des agriculteurs et des producteurs locaux et régionaux bios, elle leur garantit des débouchés et un niveau de rémunération juste. Les équipes de l’enseigne n’hésitent d’ailleurs pas à soutenir de nouveaux projets agricoles et agroalimentaires avec l’appui également du Groupe Carrefour, solide partenaire depuis 2018. Au total, ce sont 700 producteurs qui participent à l’aventure So.bio avec, en moyenne, 150 produits locaux par magasin. Depuis le mois de janvier, ce sont également 24 points de vente supplémentaires qui ont rejoint l’enseigne.

So.Bio : 107 avenue Carnot Saint-Pierre-lès-Nemours.

Ouvert du lundi au samedi (9h30-19h30).