SN2E récompensée par le Plan climat énergie territorial

Les solutions apportées par SN2E sont adaptées à l'entretien de tous les bâtiments professionnels – supermarchés, restaurants, hôtels, concessions automobiles, stations-service, usines…–, des collectivités – mairies, monuments, écoles… – et des particuliers – copropriétés, maisons individuelles…, notamment en accès difficiles, avec l'aide de nacelles et d'échafaudages. Comme le précise Charlotte Menin, responsable commercial et marketing de l'entreprise, « actuellement, notre clientèle est à 90 % professionnelle ».

SN2E a été créée par Eric Menin, le président, son fils Matthieu, le responsable des travaux, et sa fille Charlotte. Ainsi que le souligne cette dernière, « notre philosophie passe, depuis l'origine, par l'utilisation de produits biodégradables, certifiés “Ecolabel européen” par notre fournisseur, français et local. Cette stratégie entre dans notre vision de préserver le patrimoine existant, de l'entretenir, pour éviter de le remplacer à des coûts beaucoup plus conséquents. L'esthétique n'est pas le seul en jeu. Un bâtiment parfaitement entretenu aura une longévité meilleur ».

L'entreprise a ainsi été labellisée “Eco défis” dès 2015, avec le niveau Or en 2017 pour ses opérations menées en faveur de l'environnement, à la fois en termes de prévention et de gestion des déchets, d'économies d'énergie et de RSE.

Tous ces sujets, aujourd'hui au cœur du développement, ont permis à SN2E d'être également récompensée, pour ses actions en faveur de la gestion durable des ressources, dans le cadre du Plan climat énergie territorial. Selon Charlotte Menin, « Dès l'origine, nous avons affirmé notre attachement à la nature de part les couleurs de notre logo, le bleu pour l'eau et le vert pour l'environnement. Nous développons aujourd'hui l'entreprise en restant attentifs à la préservation de la planète, à travers nos services, en éliminant la pollution urbaine et biologique sur les bâtiments avec des traitements biodégradables. Tous nos salariés sont formés sur les produits et sur l'éco-conduite. Chaque année, ils ont un rappel sur la sécurité et sur l'environnement. » Les raisons de cette démarche est vertueuse ? « Tout le monde doit prendre conscience que nous n'avons plus le choix ».