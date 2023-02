“Smile For Future” accompagne la transition éco-responsable des entreprises

Sensibiliser, former et transformer : voilà ce que propose l’association environnementale “Smile For Future” (“Souriez à l’avenir”), située à Fontainebleau et cofondée en 2021 par Sophie Davidas et Aude Vurcke. Ces deux dirigeantes ont orienté leurs actions autour de trois axes : sensibilisation des salariés aux enjeux climatiques, mesure d’impact de l’activité et mise en place de plans de transformation et de communication personnalisés. Leur postulat de départ était simple : mesurer la vulnérabilité d’une entreprise aux changements climatiques et sa dépendance énergétique permet de réduire les risques, et les coûts et d’assurer sa pérennité.

Certifiée "Bilan carbone" par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), l’association est également membre du réseau Karbon Ethic.

Elle accompagne ainsi les entreprises (ainsi que les collectivités) dans leur processus de labellisation B Corp (Benefit Corporation, label certifiant les entreprises ayant un impact sociétal et environnemental positif).

Des ateliers ludiques et pédagogiques

Grâce à des programmes à la carte, l’entreprise partenaire crée son propre parcours “Smile“, en choisissant ses thématiques (sensibilisation, sobriété numérique, gestion de l’énergie, des transports). Les ateliers sont basés sur le jeu et l’intelligence collective. Les principaux sont la Fresque du climat (outil pédagogique neutre pour enclencher sa transition), le “2Tonnes” (passer de 10 tonnes d’émission de CO 2 par an et par personne à 2 tonnes avant 2050. La mise à jour des bilans carbone des participants s’affiche en temps réel sur une plateforme interactive, en fonction des décisions prises), l’Éco-Challenge (encourager les plus novices à s’engager progressivement dans une transition de leur quotidien) et le Pitch Climat (conférence ludique permettant aux entreprises de déployer en interne leurs connaissances sur le climat). D’autres ateliers concernent des thématiques spécifiques (numérique, biodiversité, déchets, mobilité, monde bas carbone).

« Notre mission est d’accompagner de manière pragmatique et opérationnelle les entreprises dans leur transition écoresponsable. Diminuer l’impact de nos activités sur la planète est nécessaire, mais nous sommes tellement motivés pour éclairer le plus grand nombre vers une société engagée dans une transition soutenable », confie Aude Vurcke.

www.smileforfuture.org.