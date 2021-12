Slava's Snowshow : ballet poétique de clowns

Sur scène, Assissaï, clown mélancolique et hirsute en barboteuse jaune et pantoufles rouges, et sa troupe de clowns malicieux entraînent les spectateurs dans d'improbables aventures. Ce ballet poétique de clowns plaira à tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant. Une expérience visuelle pleine de surprises, où bulles de savon, gigantesques toiles d'araignée, tempête de neige et créatures vertes fantasmagoriques attendent petits et grands.

Une fantaisie des neiges enivrante, qui emporte la foule dans un monde féerique, de rêves, de secret, de fête et d'humour teinté de mystère. Une véritable épopée remplie de grâce et de pitreries, un moment de tendresse et de retour en enfance.

Un grain de folie à apprécier en famille, qui tombe à pic pendant les fêtes !

Slava Polunin a créé son personnage il y a plus de trente ans et le Slava's Snowshow en 1993. Ce petit bonhomme ridicule et touchant est la quintessence de la mélancolie poétique qui caractérise le clown soviétique Leonid Yengibarov, du raffinement philosophique du mime Marceau, de l'humanité et du comique émouvant des films de Chaplin – les trois grands maîtres de Polunin. Installé en France depuis 2001, l'artiste est nommé chevalier dans l'ordre des Arts et des Lettres en 2008.

Tous les jours jusqu'au 7 janvier (sauf le 1er) à 16 h et 20 h. Au Théâtre

Le 13e Art, 30 avenue d'Italie, Paris. Tarifs : entre 36 et 69 euros.