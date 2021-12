Six villes de Seine-et-Marne éligibles au plan de soutien du Gouvernement

Ramener les habitants et les commerces dans les centre-villes-désertés, tel est l'objectif ce plan gouvernemental de revitalisation des centre-villes, qui prévoit plus de 5 milliards d'euros mobilisés sur cinq ans. Parmis les 222 villes retenues, 6 l'ont été en Seine-et-Marne: Meaux, Coulommiers, Melun, Fontainebleau-Avon, Montereau-Fault-Yonne et Nemours.

Concrètement, le plan prévoit notamment l'Acquisition et réhabilitation des immeubles, renforcement du pouvoir d'action des collectivité, accompagnement des commerçants dans la transition numérique, ou encore une facilitation de l'implantation. Toutes les villes du plan engagent la phase de préparation au printemps 2018. Elles signeront ensuite une convention-cadre, puis des avenants, en fonction de la maturité de leur projet.

Ce contrat engage la commune, son intercommunalité et les partenaires du plan. Le plan est mis en oeuvre avec les collectivités territoriales et fédère des acteurs publics et privés, au plan national comme au plan local.