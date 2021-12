Six start-up de l'Insead rejoignent Station F

L'Institut européen d'administration des affaires (Insead) de Fontainebleau a annoncé dernièrement que son LauchPad basé à Station F devait accueillir six nouvelles start-up. Célestory (Pierre Lacombe, promotion MAP Insead février 2019), Gilbert (Matthieu Burnand-Galpin, promotion MBA Insead juillet 2019), Susu (Solenn Marquette, promotion MBA Insead décembre 2009), Katerkatze Coffe (Catherie Zhang, promotion MBA Insead juillet 2019), Gaida.ai (Galia Jordanova, promotion MBA Insead juillet 2012), et KidPool (Christopher Coleon, promotion MBA Insead juillet 2004) on fait leur entrée au sein du campus de startup parisien.

Accélérateur installé au cœur de Station F, le Launchpad dispose de 37 bureaux réservés anciens étudiants de l'Insead devenus créateurs d'entreprise. Il propose des ateliers, des mises en relation et des séances de mentorat pour répondre aux différents besoins des start-up. Au cours de leur résidence de six mois, elles peuvent bénéficier de tous les conseils, de la visibilité et du réseau du LanchPad, ainsi que de l'ensemble des ressources disponibles au sein de Station F pour lancer et accélérer leur expansion.

«L'esprit d'entreprise est profondément ancré dans l'ADN de l'Insead et nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois des entrepreneurs diplômés de l'Insead venus du monde entier. Grâce au LaunchPad Insead, ces start-up peuvent passer à la vitesse supérieure très rapidement », souligne Peter Zemksy, vice-doyen et doyen de l'Innovation à l'Insead.