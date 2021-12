Six sites retenus pour le Parcours de gastronomie en Île-de-France

Conçu comme une « vitrine patrimoniale culinaire », ce parcours doit permettre aux touristes de découvrir la gastronomie francilienne et de renforcer l'attractivité de la Région. Il proposera des circuits par thème, des événements gastronomiques et des ateliers.

Pour l'heure, six sites structurants de prestige en matière culinaire, qui se distinguent par leur hospitalité, leur qualité esthétique et leur environnement, ont signé la Charte de la gastronomie en Île-de-France : l'Hôtel de la Marine dans le 8e arrondissement de Paris (avec une offre gastronomique sur les thèmes du voyage et de l'exploration), l'ancienne Poste de Versailles dans les Yvelines (un centre d'innovation, une salle de spectacle et des commerces et restaurants, autour du savoir-faire artisanal français et des nouvelles technologies), la Halle gourmande de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, (un espace de commerces de bouche, de restaurants avec un marché bio, une école de cuisine et une ferme pédagogique), la Cité du goût de Noisiel en Seine-et-Marne (la chocolaterie Meunier, classée Monument historique, va devenir une destination plurielle autour de la gourmandise mêlant activité économique, espaces verts et équipements publics), le Pavillon France de l'Exposition Universelle de Milan installé à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis (un site avant-gardiste de l'innovation agro-alimentaire), et la Maison des fromages de Brie à Coulommiers (le site historique du Couvent des Capucins deviendra un équipement touristique majeur autour du “Brie”, marque mondialement connue).

Pour la Région, l'objectif est de faire la promotion du patrimoine culinaire français et francilien, en France et à l'international, et d'accueillir les touristes dans les meilleures conditions possibles. La Région estime que « les produits, les savoir-faire et les valeurs culinaires franciliennes participent pleinement à l'attractivité touristique de l'Île de France ». Il a donc été décidé « de donner à voir ce panorama gastronomique à travers un véritable parcours qui valorise une alimentation durable, une gastronomie responsable, des circuits courts et des produits bios ». Un label et un logo seront créés, ainsi qu'une page dédiée sur le site du CRT :

visitparisregion.com.

Ces sites ont vu leurs candidatures étudiées par un comité de 12 professionnels des métiers de bouche. Ils ont été retenus selon cinq critères : les produits, les actions, les formations, la visibilité, les espaces de réflexion.