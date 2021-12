Six morts de trop sur les routes du département

Depuis le début du mois d'août, on dénombre 53 accidents corporels dont neuf mortels. Dix personnes ont perdu la vie et 64 autres ont été blessées. Sur ces 10 personnes tuées, deux sont des conducteurs de deux-roues – un motocycliste et un cyclomotoriste – et un piéton. Malgré la période de confinement qui a vu l'accidentalité fortement diminuer, comme le note la préfecture, « le département enregistre une recrudescence des incivilités des usagers de la route, ainsi qu'une explosion des délits de grande vitesse, provoquant une hausse des accidents de la route, mais également une forte hausse de la mortalité ». Au total, 40 personnes dont décédées, contre 44 en 2019 et 43 en 2018.