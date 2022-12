Six mois de prison avec sursis pour le violeur d’une chèvre

C’est une affaire sordide de zoophilie qui a été jugée le 28 novembre par le tribunal correctionnel de Fontainebleau. Celle-ci portait sur des abus sexuels et des actes de cruauté commis envers une chèvre dans la nuit du 10 au 11 mai dernier dans une ferme de Chaintreaux, près d’Egreville.

Absent lors de l’audience, le prévenu est un homme de 26 ans originaire des Antilles et sous l’empire de l’alcool au moment des faits. Il a été formellement identifié grâce à des caméras de vidéosurveillance installées par la propriétaire de l’exploitation agricole. Elles l’ont même filmé entrain de charger l’animal dans sa voiture avant de l’abandonner quelques kilomètres plus loin.

Interdiction de détenir des animaux

Plusieurs associations de défense animale (Stéphane-Lamart, SPA, Droit animalier, Fondation Brigitte-Bardot, Action Protection animale et Ani’Meaux) s’étaient portées parties civiles et étaient représentées par six avocats. La propriétaire de la ferme de Chaintreaux a également assisté à l’audience.

Le prévenu a finalement écopé de six mois de prison avec sursis probatoire pendant 24 mois. Il a été également condamné à l’interdiction à vie de détenir des animaux et d’exercer un métier en lien avec eux. Enfin, il devra verser un euro symbolique de dommages et intérêts et 100 euros de frais de justice à chacune des associations présentes.