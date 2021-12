Six mairies proposent une soixantaine de postes

Les communes de Chelles, Torcy, Champs-sur-Marne, Lognes, Courtry et Vaires sont à la recherche de personnel pour leurs différents services (enfance, sécurité, espaces verts, social, administration...). Une soixantaine de postes (temps plein ou partiel) sont à pourvoir.

Chelles : le service de l'enfance recrute deux cadres (un directeur adjoint de centre de loisirs et un directeur d'accueil de loisirs) titulaires du PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) et du permis de conduire. Toujours dans ce secteur, une animatrice périscolaire, un éducateur de jeunes enfants et un assistant territorial d'enseignement artistique (temps partiel) sont également recherchés. La municipalité chelloise entend embaucher aussi un gardien d'école et une assistante maternelle. En matière de sécurité, des policiers municipaux, un opérateur de vidéosurveillance et un coordinateur (spécialiste de la radicalisation) sont recherchés. Les services techniques recrutent un directeur des bâtiments et des agents (centre culturel et espaces verts). Côté personnel administratif, un chargé de mission (protocole, jumelage et déplacements du maire) est recherché, de même qu'un chargé de communication, un responsable de développement des ressources humaines. Enfin, un responsable santé handicap et un conseiller numérique sont pistés.

Lognes : là aussi, la mairie recrute dans divers domaines (assistante maternelle, auxiliaire de puériculture, policier municipal, menuisier, administrateur réseaux informatiques et espaces verts). Sont également recherchés un agent chargé de la formation, un coordinateur du pôle jeunesse, un chargé de mission habitat et développement durable et un conseiller en économie sociale et familiale.

Champs-sur-Marne : une assistante maternelle, un infirmier puériculteur, un auxiliaire de puériculture (CDD), un éducateur de jeunes enfants, un pédiatre et un plombier sont ciblés.

Torcy : une assistante maternelle, un agent (cantines scolaires), des auxiliaires de puériculture, un policier municipal, un technicien en informatique et un assistant de direction sont recherchés.

Courtry : la commune recrute un agent d'accompagnement (éducation), un commis de cuisine, un auxiliaire de puériculture, un animateur éducatif (périscolaire), un policier municipal, un agent (entretien et restauration scolaire), ainsi qu'un infirmier à temps partiel.

Vaires : menuisier, agents (propreté, espaces verts, distribution, astreinte pour les séniors), gestionnaire de carrière et de paie, assistant RH et psychologue sont recherchés.

Pour tout renseignement, contacter le service emploi des différentes mairies concernées.