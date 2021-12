SIMI : salon de l'immobilier d'entreprise

Le SIMI rassemble pendant trois jours plus de 28 000 professionnels et 450 sociétés et collectivités participantes représentant l'intégralité de l'offre immobilière et foncière, et également l'ensemble des services associés à l'immobilier et l'entreprise.

À ce titre, sont présentées les offres, situées en France, de bureaux, logistique et activité, immobilier commercial de centre-ville comme de retail park. Ce salon tient compte également de l'évolution et de la mutation présente et à venir de l'écosystème, notamment avec le déploiement du digital au sein des bâtiments. Pas moins de 90 conférences traiteront de ces problématiques.