Signature du schéma départemental des services aux familles

Jean-Luc Marx, le préfet de Seine-et-Marne, est venu récemment signer le nouveau schéma départemental des services sociaux en compagnie de membres de la préfecture, du conseil départemental, de la Caisse d'allocations familiale (Caf 77), de la Mutualité sociale agricole d'Île-de-France, et des centres communaux d'action sociale.

Ce schéma, élaboré avec les différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre des services d'accueil de la petite enfance et de soutien à la parentalité du département a pour ambition de rendre plus lisibles et coordonnées les politiques familiales mises en œuvre en Seine-et-Marne.

En effet, si les politiques relatives à l'enfance, à la jeunesse et à la parentalité sont conduites par de multiples acteurs, elles obéissent à une même logique de services aux familles, mobilisent les mêmes institutions et souvent les mêmes élus. Une circulaire interministérielle du 22 janvier 2015 a donc engagé les départements à créer des schémas départementaux des services aux familles visant à élaborer une politique partagée en coordonnant les interventions des différents partenaires impliqués.

Un diagnostic partagé a été réalisé en 2015 sous l'autorité du préfet et a permis de déterminer les cinq orientations stratégiques du schéma départemental des services aux familles 2016-2020 :