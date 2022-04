Shurgard ouvre un centre à Lagny-sur-Marne

Après Pontault-Combault, l’entreprise belge Shurgard s’installe à Lagny-sur-Marne. Le leader du self-stockage en Europe, a annoncé l’ouverture d’un nouveau centre de stockage en Seine-et-Marne. Situé dans la zone d’activité économique de la Courtilière, ce bâtiment flambant neuf de plus de 5 500 m2 se répartit sur trois étages, proposant environ 800 box neufs, indépendants et sécurisés.

Situé à l’est de Paris, ce nouveau centre de stockage offre de nombreuses possibilités aux particuliers et aux professionnels : facilité d’accès, aire de chargement/déchargement aménagée et parking client. L’enceinte bénéficie également du savoir-faire et de la technologie innovante Shurgard, des prix défiants toute concurrence et du service client de l’entreprise (le plus performant du secteur).

Grâce à ce nouveau centre de stockage, Shurgard compte désormais 43 centres en Île-de-France, totalisant plus de 200 000 m2 de surface louable. Des chiffres qui font de Shurgard le n° 1 de la région. L’entreprise prévoit d’ailleurs l’ouverture prochaine de trois nouveaux centres de stockage autour de Paris pour une surface totale de 14 000 m2 de box de stockage en plus (soit 7 % de la surface totale exploitée par Shurgard dans Paris et sa périphérie).

Autant de raisons de profiter des services de Shurgard pour gagner de la place chez soi, dans les petites surfaces des appartements parisiens ou de faire du tri en remisant dans les box les affaires d’hiver pour un vent de légèreté à l’arrivée des beaux jours.

Cette nouvelle implantation vient démontrer une nouvelle fois la place de leader de Shurgard, qui a ouvert son premier centre de stockage à Bruxelles en 1995. Celle-ci est le plus grand développeur, propriétaire et opérateur de centres de self-stockage en Europe (256 magasins répartis dans sept pays : France, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique et Danemark). Son réseau européen sert actuellement près de 175 000 clients et emploie près de 750 personnes. Enfin, avec ses conseils d’experts sur place et son système de location en ligne, Shurgard s’avère être la solution de stockage idéale pour les grands événements de la vie.

