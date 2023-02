Shopopop, service de livraison collaborative, arrive à Servon

Les habitants de Servon peuvent désormais se faire livrer leurs courses par l'intermédiaire de shoppers. A l'instar de Blablacar, ces particuliers-livreurs profitent de leurs trajets du quotidien pour récupérer les commandes de leurs voisins dans les drives et en magasin, avant de les leur livrer. En échange de ce service, ils perçoivent une participation aux frais qui permet de rentabiliser leur déplacement.

Déjà présente dans 25 000 communes françaises (aussi bien des métropoles que les quatre mille communes de moins de 500 habitants), Shopopop, solution de livraison collaborative en deux heures, est désormais ouverte aux clients du drive E. Leclerc de Servon.

Plus de deux millions de livraisons en 2022

Fondée à Nantes en 2016, cette start-up a réalisé plus de deuxmillions de livraisons en 2022 pour trois mille magasinspartenaires. Elle offre une solution à la problématique du dernier kilomètre aussi bien dans les métropoles que dans les zones rurales grâce à un modèle logistique vertueux.

Plus flexible et moins coûteux qu’un service logistique traditionnel, le modèle Shopopop permet de faciliter le quotidien des commerçants en leur proposant une offre de livraison clefs en main, rapide et territorialisée et de favoriser un modèle collaboratif qui renforce les engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Entre cinq et neuf euros la commission

Adeptes des pratiques collaboratives (actifs, étudiants ou personnes à la recherche d'un complément de revenus), plusieurs dizaines d’habitants de Servon sont déjà inscrits sur la plateforme pour rendre service à leurs voisins. Pour chaque livraison réalisée, ils perçoivent une participation aux frais d'un montant compris entre cinq et neuf euros (en fonction de la distance à parcourir et du volume de la commande) qui permet de rentabiliser leur déplacement.

À court terme, Shopopop compte référencer à Servon plusieurs magasins partenaires mêlant acteurs de la grande distribution et commerces de proximité.