Shopopop arrive à Varennes-sur-Seine

Se faire livrer ses courses à domicile par un particulier. Voilà le service dont bénéficient depuis plusieurs mois déjà les habitants de Varennes-sur-Seine, près de Montereau. Une offre proposée par Shopopop, la start-up nantaise créée en 2016. Son idée était de mettre en relation des particuliers souhaitant se faire livrer leurs courses et une communauté de partculiers-livreurs, les “shoppers“, désireux d’optimiser leurs trajets réguliers et arrondir leurs fins de mois (course rémunérée entre 5 et 9 euros). Un concept rapidement couronné de succès avec plus d’un million de livraisons en cinq ans, plus de 10 000 villes desservies et 1 400 magasins partenaires. Implantée en Seine-et-Marne depuis 2020, Shopopop est présente de 30 villes (Avon, Dammarie-les-Lys, Le Châtelet-en-Brie, Lieusaint, Nemours, Provins, Samoreau et Villiers-en-Bière notamment). Varennes-sur-Seine fait désormais partie du “club“ Shopopop.