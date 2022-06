Shopopop arrive à Meaux et à Mareuil-lès-Meaux

Grâce à Shopopop, les Meldois et les Mareuillois peuvent désormais se faire livrer leurs courses et colis à l’adresse, au jour et à l’heure de leur choix. À l’instar de Blablacar, c’est un membre de la communauté des particuliers livreurs (appelés shoppers), qui se charge de ce service via le site internet du magasin partenaire de la start-up nantaise fondée en 2016 (120 salariés). Concrètement, ce particulier récupère la commande de son voisin dans les drives et en magasin avant de la lui livrer. En échange de ce service, il perçoit une participation aux frais qui permet de rentabiliser son déplacement. Disponible depuis 16 000 communes, cette solution de livraison collaborative permet ainsi aux shoppers d’atténuer le coût de leurs trajets du quotidien (travail, école, courses…) face à la hausse des prix du carburant et à l’inflation.

En 2021, Shopopop (qui a réalisé un tour de table de 20 millions d’euros) a réalisé plus de 1,5 million de livraisons pour 2 000 magasins partenaires (Auchan, Carrefour, Casino, Leclerc, Intermarché, magasins U, Eram, Bureau Vallée, Biocoop, L’Eau Vive, Jeff de Bruges…). Son service permet d’adresser la problématique du dernier kilomètre, aussi bien dans les métropoles que dans les zones rurales, grâce à un modèle logistique vertueux. Plus flexible et moins coûteux qu’un service traditionnel, celui de Shopopop facilite le quotidien des commerçants en leur proposant une offre de livraison clé en main, rapide et territorialisée et renforce les engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Plusieurs dizaines d’habitants de Meaux et de Mareuil-lès-Meaux se sont déjà inscrits sur la plateforme. Pour chaque livraison réalisée, ils perçoivent une participation aux frais d’un montant compris entre 5 et 9 euros (en fonction de la distance et du volume de la commande) permettant de rentabiliser leur déplacement. À court terme, Shopopop compte référencer plusieurs magasins partenaires, à Meaux, mêlant acteurs de la grande distribution et commerces de proximité. Aujourd’hui, la start-up de Loire-Atlantique compte un million d’utilisateurs. Ce sont principalement des adeptes des pratiques collaboratives, des actifs urbains à la recherche de nouveaux services, des étudiants ou encore des personnes recherchant un complément de revenus.