Shiva recrute plus de 1 000 employés de maison

Créée en 2002 et forte de ses 94 agences à Paris et en Île-de-France (deux sont situées à Melun et à Fontainebleau), Shiva propose des services de ménage et repassage à domicile par des employés qualifiés. Ces derniers sont formés, valorisés et rémunérés jusqu'à 14 euros net/heure pour délivrer un service premium. En près de 20 ans, l'enseigne est devenue ainsi une référence du ménage à domicile, comptant 60 000 clients et plus de 11 000 employés.

Shiva Fontainebleau : 132, rue Grande. 01 84 26 02 07 et fontainebleau@shiva.fr.

Shiva Melun : 21 bis, rue du Général de Gaulle. 01 64 79 50 00 et melun@shiva.fr.