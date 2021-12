Servon : un centre commercial « à taille humaine » ouvrira en septembre

Avec 35 000 m² de surface commerciale, 53 commerces et 10 000 m² d'espaces verts aménagés, la zone Eden II devrait bouleverser la vie locale. Elaboré en complémentarité avec la zone Eden I, inaugurée fin 2017, ce nouveau centre commercial accueillera un cinéma Kinepolis de neuf salles de 1 235 fauteuils. « Nous proposerons une programmation large et diversifiée sans toutefois aller vers l'art et l'essai », précise Anne-Sophie Le Guiadier, directrice des ventes chez Kinepolis.

Plus précisément, Servon verra l'arrivée 35 boutiques (mode, beauté, maison, jeux, cadeaux), d'une vingtaine de restaurants, toutes cuisines confondues, d'une salle de fitness d'un bowling, d'un karting, d'un laser game ou encore d'un trampoline. « Nous nous attachons à faire des projets sur-mesure », explique Eleonore Villanueva, directrice marketing d'Apsys, promoteur et gestionnaire des lieux. « L'idée est de proposer une offre de proximité, à taille humaine, un cocon accueillant et dynamisant sans avoir à parcourir beaucoup de kilomètres ».

Des services de proximité seront également proposés, tels qu'une salle de sport, un cabinet médical, un opticien, un pressing, une poste, un relais-colis… Et si 150 emplois auront été générés durant le chantier, plus de 300 personnes seront nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Ce secteur « en croissance, avec un bon niveau de vie » a été choisi pour sa zone de chalandise élargie atteignant quelque 300 000 personnes.

Conçu par Apsys dans une logique de développement durable, Eden II vise la certification Breeal Very Good, en construction comme en exploitation (réduction des consommations d'énergie, performance du niveau d'isolation thermique, perméabilisation des terres, récupération et le traitement des eaux usées). Par ailleurs, une “attention toute particulière” a été portée aux liaisons douces. Ainsi, Eden sera accessible par le biais des transports en commun (3 lignes de bus – 1 arrêt dédié), d'une piste cyclable directe et par les voies piétonnes. Le centre proposera également un programme d'animations pédagogiques pour sensibiliser les visiteurs aux questions de biodiversité.