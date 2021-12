Servon : Le centre commercial Eden a ouvert ses portes

« L'idée est de proposer une offre de proximité, à taille humaine, un cocon accueillant et dynamisant sans avoir à parcourir beaucoup de kilomètres », expliquait lors d'une visite d'inauguration Eleonore Villanueva, directrice marketing d'Apsys, promoteur et gestionnaire des lieux. La promenade commerciale piétonnière située en entrée de ville de Servon, nommée Eden II, est désormais ouverte. Elle vient compléter la zone Eden I (20 000 m²), située de l'autre côté de la RN 19 et comprenant 19 commerces.

Eden I ( côté cerf ) propose, sur 35 000 m2 de surface commerciale utile, une programmation attractive de plus de 50 commerces autour de quatre piliers : le shopping dans tous les univers (mode, maison, beauté, cadeaux et bazar…), les loisirs, la restauration, les services de proximité. Côté shopping, on citera les enseignes ÏDKIDS (Okaïdi, Obaïbi et Oxybul), la Halle, Camaïeu, Jennyfer, Tape à l'oeil, Chaussea, Maxi Zoo, Besson, Stokomani, Fête Sensation… Le pôle loisir a été conçu pour proposer une offre complète cinéma Kinepolis de neuf salles (1 200 fauteuils), Speed Park (5 000 m2 d'activités ludiques) et Feel Jump (trampoline park de 1 500 m2). S'agissant des restaurants, l'offre des 16 restaurants bénéficiant de terrases est variée : Indiana Café, Steak'n Shake, Old Wild West, King Marcel, Volfoni (3e implantation de ce restaurant italien développé par le groupe Bertrand) ou encore la crêperie Le Trisk'l.

Le centre commercial abrite également des services de proximité : un cabinet médical et dentaire de 450 m2, un pressing, un opticien, un coiffeur, une salle de fitness… Quelque 10 000 m² ont été réservés aux espaces verts composés de plus de 330 arbres et arbustes, tandis que le parking peut accueillir 900 véhicules. Conçu par Apsys dans une logique de développement durable, Eden II vise la certification Breeal Very Good, en construction comme en exploitation (réduction des consommations d'énergie, performance du niveau d'isolation thermique, perméabilisation des terres, récupération et le traitement des eaux usées). Se voulant un centre commercial à « taille humaine », le projet donne la part belle aux liaisons douces. Le centre est accessible en transports en commun (3 lignes de bus – 1 arrêt dédié), d'une piste cyclable directe et par les voies piétonnes. Eden propose par ailleurs un programme d'animations pédagogiques (autour notamment d'un espace dédié : « le jardin ludique ») pour sensibiliser les visiteurs aux questions de biodiversité.

Au total, quelque 450 emplois auront été créés ou maintenus (300 en phase d'exploitation, 150 en phase de travaux) pour ce projet.