Servon : Concours de danse pour ados

Ce concours, organisé par l’Espace jeunes de Servon, est réservé aux ados (10-17 ans) : des groupes de six danseurs au plus doivent présenter une chorégraphie de leur création, d’une durée maximale de quatre minutes. Les inscriptions s’effectuent à l’Espace Jeunes le mercredi, de 14h à 19h, ou en mairie du mardi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Renseignements au 01 64 05 10 23 (mairie).