Services de l'État : La transition énergétique en Seine-et-Marne

À travers la loi de transition énergétique et les avancées de la COP 21, la France a montré sa détermination à s'engager résolument dans l'adaptation au changement climatique, avec notamment pour objectif de limiter l'augmentation de la température de la planète en dessous de 2 °C d'ici 2 100.

Dans la continuité, chaque territoire doit agir sur les émissions de gaz à effet de serre et anticiper les changements climatiques afin d'en limiter les impacts sur la santé, l'agriculture, la biodiversité, renforcer l'autonomie énergétique du pays et réduire la précarité énergétique. À l'instar de ses confrères franciliens, Béatrice Abollivier a ainsi été chargée, dès février 2017, de mettre en place la communauté départementale pour la transition énergétique Seine-et-Marne (CDTE 77), visant d'une part à piloter la mise en place de la transition énergétique, en développant une stratégie locale pour l'énergie en Seine-et-Marne – diversification énergétique et lutte contre la précarité –, et d'autre part à accompagner les collectivités dans leurs actions concernant les domaines du climat, de 1'air et de l'énergie, notamment en réalisant leur Plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

À travers sa feuille de route, la CDTE 77 doit veiller à mettre en œuvre la transition énergétique en définissant la stratégie en matière d'énergie pour la Seine-et-Marne. Elle doit, par ailleurs, informer et coordonner le réseau des acteurs, accompagner les collectivités et arbitrer les projets en lien avec les priorités du Schéma régional climat-air-énergie et les enjeux locaux.

Les signataires de la feuille de route CDTE 77 La feuille de route stratégique 2018-2020 pour la transition énergétique en Seine-et-Marne a été paraphée lors de récent Congrès des maires par Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne ; Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région Île-de-France ; Patrick Septiers, président du Conseil départemental ; Guy Geoffroy, président de l'Union des maires de Seine-et-Marne ; Pierre Yvroud, président du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; Thierry Bontour, vice-président de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France ; Michel Gioria, directeur général de l'Ademe.