Serris : Prospective du commerce urbain

La CCI Paris Ile-de-France a lancé le programme de recherches "prospective du commerce urbain" porté par Olivier Badot, doyen associé à la recherche d'ESCP Europe et spécialiste du commerce et de la distribution. Il commentera le résultat de ses recherches. La CCI Seine-et-Marne présentera les résultats de la seconde enquête sur les comportements d'achat de 4 300 consommateurs seine-et-marnais dans le cadre de son Observatoire des Comportements et des Lieux d'Achat. Renseignements auprès de Jérôme Blanquart au 01 74 60 52 40 ou jerome.blanquart@seineetmarne.cci.fr .