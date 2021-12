Serris : ouverture de la boutique des créateurs au Carré d'art

Si l'ouverture est prévue pour le 12 septembre, l'inauguration de cette nouvelle boutique du Carré d'art aura lieu ce vendredi 11 septembre à partir de 18h30. Les clients pourront y trouver différents produits de créateurs de la région, des idées de cadeaux et à des prix se voulant accessibles. La boutique entend proposer une offre de produits variée, vouée à être renouvelée régulièrement. L'objectif ? Garantir un large choix et proposer plus de nouveautés.

Tous les jours, un artisan d'art différent sera présent pour accueillir les clients et et leur faire découvrir son métier et de ses produits.

Horaires : lundi, mercredi, vendredi : 11h – 19h. Samedi, dimanche et jours fériés : 10h – 19h. Le Carré d'art, 34 bd Robert Thiboust, Serris. https://www.lecarredart.fr/