Serris : Nouveau groupe scolaire

Quatre sont actuellement en service, deux dans le bourg (Robert-Doisneau et Jean-de-la-Fontaine) et deux dans le centre ville (Henri-Matisse et Jules-Vernes). Construit sur un terrain de 1,3 hectare, le futur groupe scolaire devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2016. Il abritera seize classes (sept classes maternelles au rez-de-chaussée et neuf classes élémentaires au premier étage), un bâtiment de restauration pour 450 repas, et une salle d’éducation physique et sportive de 1 400 m2. Classé HQE (Haute qualité environnementale), le bâtiment sera particulièrement performant en matière d’entretien et de maintenance ainsi que de confort acoustique et hygrothermique. Des toitures végétalisées récupèreront les eaux pluviales. Le coût global de cet équipement, dont le financement sera assuré par le SAN du Val d’Europe, sera de 15,3 millions d’euros. Une deuxième phase de travaux est envisagée à l’horizon 2020, pour constituer un pôle enfance. On trouverait alors sur le même site un accueil de loisirs sans hébergement et un local dédié à la petite enfance.