Serris : LAERA lance une nouvelle offre de formations

Celles-ci peuvent désormais se former 7j/7 en présentiel ou en distanciel et en fonction de leurs horaires. Trois créneaux horaires (7 heures-14 heures, 17 h 30-minuit et minuit-7 heures) sont proposés et s'adaptent à ceux des entreprises. Les formations concernent différents domaines (management, droit social, développement personnel...).

L'idée est née de deux constats : selon l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), le travail en horaires atypiques concerne un salarié sur trois et seulement 37 % d'entre eux ont des horaires dits « standard ». De plus, la plupart des formations sont proposées uniquement sur des tranches horaires classiques (9 heures-17 heures). D'où l'impossibilité pour certains chefs d'entreprise de les mettre en place.

Fondatrice de LAERA, Valérie Prieux a donc cherché à s'adapter aux temps de travail spécifiques des entreprises. Cette offre maintient ainsi la disponibilité des services (donc le flux de production), augmente la productivité et permet de favoriser le bien-être au travail et de renforcer la cohésion des équipes.

Renseignements : contact@laera.fr. Tél. : 01 64 18 34 62.